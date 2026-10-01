В Харькове фанат "русского мира" сливал данные о Силах обороны
В Харькове разоблачили безработного, который решил работать на россиян. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Через Telegram мужчина стал общаться с пользователем и передавать ему сведения о местах базирования украинских военных в областном центре. Известно, что мужчина сознательно поддерживал идеи "русского мира".
В сообщениях мужчина указывал точные координаты и описывал особенности местности. Эта информация могла быть использована для ударов по украинским военным.
Теперь предателю грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.
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