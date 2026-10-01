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01 октября 2026, 21:25

Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7: Зеленский показал видео

01 октября 2026, 21:25
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Фото из открытых источников
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Президент Украины показал видео с украинской тактической баллистикой. Он анонсировал производство

Такое видео опубликовал президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, на видео – первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7.

"Спасибо за результат. Дальше – производство. Слава Украине", - пишет президент.

Следует отметить, что ракета FP-7 имеет дальность поражения до 250 км и боевую часть около 200 килограммов. Сообщалось, что ракета способна развивать скорость до 1500 метров в секунду.

Напомним, недавно стало известно, что США предоставит лицензии Украине на выработку ракет Patriot. По словам Владимира Зеленского, украинская команда уже работает над получением лицензий на производство ракет для систем Patriot, при этом уже есть политическая договоренность.

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