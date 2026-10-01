Государство должно закалить миллионеров! Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона

Государство должно закалить миллионеров! Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона

Фото из открытых источников

То есть те, кому зимой нужно будет на пару градусов подогреть водичку в бассейне (в доме более 500 квадратов, который еще нужно отопить), и те, кто готовит еду на газовой плите в одиночке как-то "майского жука", будут платить за газ одинаковую цену.

Теперь это будет 8000 грн за тысячу кубов, а рыночная – 23000 грн. Также известно, что "Нафтогаз" забронировал мощности по LNG в Клайпеде, цена того газа может быть еще выше.

Та же ситуация с электричеством. Кому-то она нужна для обогрева, а кто-то 50 кВт задувает из того же столба в электрокар, потому что экономит на горючем. И цена одинаковая – льготная, дотационная.

Между тем те, кто использует моторное топливо – бензин, дизель, автогаз сегодня платят соответственно 30,2 грн/л, 29,3 грн/л и 17,4 грн/л налогов (акциз + НДС). Можете посчитать, сколько платит каждый из вас в бюджет из использованного горючего.

Не хочешь платить? Покупай "электричку", тебе до субсидированного электричества государство еще на границе льготу на ввозную пошлину 10% (в среднем 110 тыс. грн) и акциз предоставит. И это хотя с 2026 года НДС вернули через 7 лет нулевой ставки. Оценочно за 8 мес. это уже дало в госбюджет около 4 млрд. грн.

По нашим расчетам, владелец ID4 ("электрический" аналог популярного кроссовера "Тигуан") экономит в год около 250 тыс. грн., если заряжает авто дома, и более 174 тыс. грн. – если раскошелится на скоростной коммерческий чарджер.

Вопрос: зачем государство еще предоставляет льготу в виде пошлин и дешевого электричества? Условно, а 100 тыс. грн. вместо 250 тыс. грн. владельцу электрички в год не будет достаточно?

Посмотрите сайты по продаже авто, тот же ID4 стоит на 600 тыс. грн дешевле "дизельного" собрата. Как говорил классик, каких вам преимуществ еще не хватает? Почему бедное государство еще должно помогать автовладельцам, которые априори не являются незащищенными слоями населения?

Резюмирую: ревизия государственных расходов и перенос обновления брусчатки на потом – очень круто, поддерживаем, но параллельно нужно просмотреть много программ по предоставлению лишних льгот и дотационных тарифов. Может, кто-нибудь в бассейне в Козине не на 2, а на 1 градус водичку теплее сделает. Или вообще решит закаляться, хотя это...