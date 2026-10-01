Из больницы выписали ребенка, которому первым в Украине пересадили легкие

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В Институте сердца Минздрава Украины поделились хорошей новостью. 13-летняя девочка, которой недавно пересадили легкие, была выписана из больницы

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Отмечается, что 13-летняя Диана родилась с врожденным пороком сердца. Впоследствии это привело к тяжелой легочной гипертензии. Единственным шансом ребенка на жизнь была трансплантация легких.

Операция продолжалась около восьми часов. Теперь Диана может дышать самостоятельно. После реабилитации он возвращается домой.

Это была первая подобная операция в Украине.

Напомним, ранее Львовские хирурги удалили у 44-летней жительницы Львовщины редкое паразитарное образование печени, которое по своим признакам напоминало злокачественную опухоль. В ходе операции врачам удалось сохранить гораздо больше здоровой ткани органа, чем планировали.