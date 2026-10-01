16:10  01 октября
Убийство Фарион: Зинченко получил приговор
19:54  01 октября
Под Ужгородом масштабный пожар на свалке: горит свежий мусор
19:34  01 октября
Более 35 попаданий: в Херсоне российские обстрелы повредили краеведческий музей
UA | RU
UA | RU
01 октября 2026, 23:25

Из больницы выписали ребенка, которому первым в Украине пересадили легкие

01 октября 2026, 23:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Институте сердца Минздрава Украины поделились хорошей новостью. 13-летняя девочка, которой недавно пересадили легкие, была выписана из больницы

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Отмечается, что 13-летняя Диана родилась с врожденным пороком сердца. Впоследствии это привело к тяжелой легочной гипертензии. Единственным шансом ребенка на жизнь была трансплантация легких.

Операция продолжалась около восьми часов. Теперь Диана может дышать самостоятельно. После реабилитации он возвращается домой.

Это была первая подобная операция в Украине.

Напомним, ранее Львовские хирурги удалили у 44-летней жительницы Львовщины редкое паразитарное образование печени, которое по своим признакам напоминало злокачественную опухоль. В ходе операции врачам удалось сохранить гораздо больше здоровой ткани органа, чем планировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медицина дети МОЗ
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
На Буковине мужчине продали мотоцикл, которого не существовало
01 октября 2026, 23:55
Бензин снова дорожает: какие обновленные цены на АЗС
01 октября 2026, 23:40
В Харькове фанат "русского мира" сливал данные о Силах обороны
01 октября 2026, 22:55
Оккупанты ударили по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине
01 октября 2026, 22:47
Зачем государство еще предоставляет льготу в виде пошлин и дешевого электричества
01 октября 2026, 22:40
В Киеве похитили военного и держали в так называемом реабилитационном центре
01 октября 2026, 22:25
Четверо раненых и пожары: россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину
01 октября 2026, 22:02
В школе Соломенского района обнаружили 50-килограммовую боевую часть русского дрона
01 октября 2026, 21:52
Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7: Зеленский показал видео
01 октября 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Борислав Береза
Все блоги »