11:38  17 серпня
Аварія за участю трьох авто на Закарпатті: один водій загинув, травмувалася жінка
09:46  17 серпня
У Києві військовий у СЗЧ заволодів чужим авто та виставив його на продаж
08:14  17 серпня
Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2026, 09:13

Росіяни атакували Харківщину дронами та КАБами: шестеро людей постраждали

17 серпня 2026, 09:13
Читайте также на русском языке
Фото: Хар
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

В Ізюмі травмувалися 49- та 61-річні жінки, а також 68-річний чоловік. Ще 52-річний чоловік і 59-річна жінка дістали гостру реакцію на стрес. У Златополі гостра реакція на стрес зафіксована у 57-річного чоловіка.

Крім того, медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 15 серпня дістала поранення в селі Землянки Вовчанської громади.

Російські війська атакували БпЛА Київський район Харкова. Загалом по області ворог застосував одну керовану авіабомбу, два безпілотники типу "Герань-2", три БпЛА типу "Молнія", два FPV-дрони та 35 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у Гуринівці та цивільне підприємство в Богодухові.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок і господарську споруду в Троїцькому.

В Ізюмському районі в Ізюмі пошкоджено 19 приватних і чотири багатоквартирні будинки, господарську споруду, гараж та автомобіль. В Іванівці пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Циркунах та АЗС у Малій Рогані.

У Лозівському районі в Близнюках пошкоджено два складські приміщення із зерном та електромережі, а в Златополі – магазин.

Нагадаємо, вдень 16 серпня російські війська атакували Краматорськ, безпілотником влучили у приміщення поштового відділення. Загинув 19-річний працівник пошти. Ще семеро цивільних дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна атака дрон КАБ постраждалі
РФ запустила по Україні майже 130 БпЛА: є влучання на 14 локаціях
17 серпня 2026, 08:43
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: виникли пожежі, є поранені
17 серпня 2026, 08:15
На Сумщині через російські удари загинули дві людини, є травмовані
17 серпня 2026, 07:58
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Окупанти вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині: постраждала техніка
17 серпня 2026, 12:30
"Того світу більше нема": рішення мають бути спрямовані у майбутнє, а не в минуле
17 серпня 2026, 12:18
На Рівненщині мотоцикліст без прав потрапив у ДТП: 16-річна пасажирка була без шолома
17 серпня 2026, 11:52
Російські окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
17 серпня 2026, 11:47
РФ атакувала мікроавтобус і маршрутку в Херсоні: поранені двоє водіїв
17 серпня 2026, 11:46
Аварія за участю трьох авто на Закарпатті: один водій загинув, травмувалася жінка
17 серпня 2026, 11:38
У Чернігові через обстріл зникло світло: пошкоджений об'єкт енергетики
17 серпня 2026, 11:26
Три вибухівки й розвідка авто військових: СБУ затримала агентку РФ на Одещині
17 серпня 2026, 11:15
Через обстріли є знеструмлення у п'яти областях, найскладніша ситуація – на Херсонщині
17 серпня 2026, 10:57
Майже ₴1 млрд збитків: під Ужгородом у незаконному видобутку копалин підозрюють депутата
17 серпня 2026, 10:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »