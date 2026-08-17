Росіяни атакували Харківщину дронами та КАБами: шестеро людей постраждали

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

В Ізюмі травмувалися 49- та 61-річні жінки, а також 68-річний чоловік. Ще 52-річний чоловік і 59-річна жінка дістали гостру реакцію на стрес. У Златополі гостра реакція на стрес зафіксована у 57-річного чоловіка.

Крім того, медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 15 серпня дістала поранення в селі Землянки Вовчанської громади.

Російські війська атакували БпЛА Київський район Харкова. Загалом по області ворог застосував одну керовану авіабомбу, два безпілотники типу "Герань-2", три БпЛА типу "Молнія", два FPV-дрони та 35 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у Гуринівці та цивільне підприємство в Богодухові.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок і господарську споруду в Троїцькому.

В Ізюмському районі в Ізюмі пошкоджено 19 приватних і чотири багатоквартирні будинки, господарську споруду, гараж та автомобіль. В Іванівці пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Циркунах та АЗС у Малій Рогані.

У Лозівському районі в Близнюках пошкоджено два складські приміщення із зерном та електромережі, а в Златополі – магазин.

Нагадаємо, вдень 16 серпня російські війська атакували Краматорськ, безпілотником влучили у приміщення поштового відділення. Загинув 19-річний працівник пошти. Ще семеро цивільних дістали поранення.