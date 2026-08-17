Росіяни атакували Харківщину дронами та КАБами: шестеро людей постраждали
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
В Ізюмі травмувалися 49- та 61-річні жінки, а також 68-річний чоловік. Ще 52-річний чоловік і 59-річна жінка дістали гостру реакцію на стрес. У Златополі гостра реакція на стрес зафіксована у 57-річного чоловіка.
Крім того, медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 15 серпня дістала поранення в селі Землянки Вовчанської громади.
Російські війська атакували БпЛА Київський район Харкова. Загалом по області ворог застосував одну керовану авіабомбу, два безпілотники типу "Герань-2", три БпЛА типу "Молнія", два FPV-дрони та 35 безпілотників, тип яких встановлюється.
Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.
У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у Гуринівці та цивільне підприємство в Богодухові.
У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок і господарську споруду в Троїцькому.
В Ізюмському районі в Ізюмі пошкоджено 19 приватних і чотири багатоквартирні будинки, господарську споруду, гараж та автомобіль. В Іванівці пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль.
У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Циркунах та АЗС у Малій Рогані.
У Лозівському районі в Близнюках пошкоджено два складські приміщення із зерном та електромережі, а в Златополі – магазин.
Нагадаємо, вдень 16 серпня російські війська атакували Краматорськ, безпілотником влучили у приміщення поштового відділення. Загинув 19-річний працівник пошти. Ще семеро цивільних дістали поранення.