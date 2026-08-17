Удар РФ по Краматорску: погиб 19-летний работник почты, еще семь человек ранены

Фото: Донецкая ОВА

Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В результате взрыва погиб 19-летний работник почты. Еще семь гражданских в возрасте от 23 до 42 лет получили ранения разной степени тяжести. Среди травм – минно-взрывные и осколочные ранения, а также контузии.

В результате атаки повреждено здание почтового отделения. Окончательные последствия уточняются.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления.

Напомним, ночью 16 августа российская авиация атаковала частный жилой сектор Славянска Донецкой области фугасными авиационными бомбами. В результате ударов по двум разным адресам загорелись жилой дом и хозяйственное сооружение.