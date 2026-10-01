Россия атаковала Украину 97 дронами: ПВО уничтожило и подавило 78

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Силы противовоздушной обороны Украины 1 октября обезвредили 78 из 97 российских ударных беспилотников. Около 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось еще около 10 ударных БПЛА

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, передает RegioNews .

В течение 1 октября с 6:30 до 18:00 русские войска атаковали Украину 97 ударными беспилотниками. Среди них 66 были реактивными БпЛА Гербера и дронами других типов.

По предварительным данным, украинские силы противовоздушной обороны за этот период сбили или подавили 78 беспилотников. Из них 55 были реактивными.

По состоянию на 18:00 около 10 ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве Украины.

В воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов повреждены монумент-гаубица на площади перед областным краеведческим музеем и здание самого музея — памятник истории и архитектуры начала XX века, отмеченный "Голубым щитом" ЮНЕСКО.