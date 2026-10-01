16:10  01 октября
Убийство Фарион: Зинченко получил приговор
08:49  01 октября
На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
10:26  01 октября
На Полтавщине пьяный водитель на иномарке врезался в забор: есть травмированные
UA | RU
UA | RU
01 октября 2026, 21:14

Россия атаковала Украину 97 дронами: ПВО уничтожило и подавило 78

01 октября 2026, 21:14
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Силы противовоздушной обороны Украины 1 октября обезвредили 78 из 97 российских ударных беспилотников. Около 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось еще около 10 ударных БПЛА

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, передает RegioNews .

В течение 1 октября с 6:30 до 18:00 русские войска атаковали Украину 97 ударными беспилотниками. Среди них 66 были реактивными БпЛА Гербера и дронами других типов.

По предварительным данным, украинские силы противовоздушной обороны за этот период сбили или подавили 78 беспилотников. Из них 55 были реактивными.

По состоянию на 18:00 около 10 ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве Украины.

В воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов повреждены монумент-гаубица на площади перед областным краеведческим музеем и здание самого музея — памятник истории и архитектуры начала XX века, отмеченный "Голубым щитом" ЮНЕСКО.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина атака ПВО дроны
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
В Харькове член ЭКОПФО получил подозрение из-за "лишних" 3 миллионов
01 октября 2026, 20:55
На Львовщине работница детсада избила 2-летнюю девочку, потому что она не попросилась в туалет
01 октября 2026, 20:43
Поддельные госакты и незаконная регистрация: в Киевской области подозревают регистраторку
01 октября 2026, 20:16
Под Ужгородом масштабный пожар на свалке: горит свежий мусор
01 октября 2026, 19:54
Удар по Южному мосту: изменение всех правил игры
01 октября 2026, 19:35
Более 35 попаданий: в Херсоне российские обстрелы повредили краеведческий музей
01 октября 2026, 19:34
В Житомирской области военного осудили за смертельный теракт
01 октября 2026, 19:20
Убийство 17-летней девушки в Киевской области: дело 28-летнего мужчины передали в суд
01 октября 2026, 18:57
Во время боевой задачи погиб пилот МиГ-29 из бригады "Призрак Киева"
01 октября 2026, 18:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Борислав Береза
Все блоги »