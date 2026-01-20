После вражеской атаки в Днепровском районе Киева пылают склады, есть перебои со светом и водой

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеской атаки в Днепровском районе Киева возник пожар на территории складских помещений

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, на месте работают все службы.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в районе произошло попадание в нежилые здания, также есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. В результате атаки горят автомобили.

Из-за повреждения инфраструктуры на левом берегу Киева наблюдаются перебои со светом, объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим и водоснабжением

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 января снова массированно атакуют Киев и ряд областей Украины, применяя крылатые ракеты и ударные беспилотники. По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.