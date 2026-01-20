09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
00:55  20 января
В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 08:27

Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

20 января 2026, 08:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Укрэнерго
Читайте також
українською мовою

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях ввели аварийные отключения света

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

Аварийные отключения отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется. Об изменениях в графиках будет сообщаться на официальных страницах облэнерго.

Граждан призывали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы отключения света аварийные отключения электроэнергия
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30
Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26
В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00
Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56
Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49
Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36
Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
20 января 2026, 08:34
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »