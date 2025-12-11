11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 13:41

Як Харків захищав готівку: секретні банківські інструкції перших днів війни

11 грудня 2025, 13:41
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Банківську систему традиційно критикують за черги, хамство персоналу, довгі процедури та нав'язування додаткових послуг. А для боржників співробітники банку нерідко виглядають ворогами

Про це пише "Думка", передає RegioNews.

Та попри репутаційні негаразди, банківська система залишається критично важливою для роботи держави. А під час повномасштабної війни – стає одним із ключових елементів національної безпеки.

Готівка, сейфи та вразливість

Попри активний розвиток безготівкових платежів, обіг готівки в Україні все ще величезний. У відділеннях банків та банкоматах щоденно зберігаються суми від десятків тисяч до десятків мільйонів гривень. Обсяг залежить від специфіки роботи, наявності сейфів та сертифікації обладнання. У великих філіях, де обслуговуються бізнес-клієнти, готівки може бути особливо багато. А деякі відділення фактично виконують роль сховищ.

Сейфи в банках різні – від сучасних високозахищених до тих, що дісталися у спадок ще з радянських часів. А отже, рівень ризику для відділень суттєво відрізняється.

Пограбування та засоби захисту

Банки завжди були привабливою ціллю для злочинців. У відділеннях встановлюють "тривожні кнопки", які мають викликати групу швидкого реагування за 3-5 хвилин. У різних банках підхід до їх використання різний: міжнародні фінустанови дозволяють тиснути кнопку при найменшій підозрі, тоді як великі українські банки можуть штрафувати за "хибні" виклики.

Ще один засіб безпеки – "сигнальна пачка" або "лялька". Це звичайна на вигляд упаковка грошей, яку касир може зрушити, щоб автоматично подати сигнал тривоги. Проте її часто прибирають через випадкові спрацювання.

Вдале "класичне" пограбування банку в Харкові востаннє сталося ще 9 лютого 2010 року: двоє озброєних чоловіків забрали гроші з каси та зникли.

Банки на війні: інструкції з минулого і нові ризики

Під час Другої світової війни гроші вимагали рятувати. Сьогодні – навпаки: у разі загрози захоплення банкноти наказують знищувати або псувати.

За словами співробітників одного з великих банків, відповідні інструкції існують ще з 1950-х років. 23 лютого 2022 року, за день до вторгнення, працівникам у деяких установах видали… зеленку. Саме її наказували залити в сейфи з грошима в разі можливого захоплення окупантами. В інших банках видали спеціальні барвники.

Одночасно існує правило негайної деактивації всіх неактивованих карток, що зберігаються у відділенні: адже кожну з них можна активувати через банкомат.

Одним із реальних випадків став інцидент на Олексіївці: наляканий персонал, побачивши озброєних чоловіків у формі, зіпсував близько 50 тисяч гривень. Пізніше з'ясувалося, що це були українські військові.

Повернення до роботи під обстрілами

Перші відділення банків у Харкові відновили роботу майже через місяць після початку бойових дій. Працівники виходили добровільно, ризикуючи життям. У березні 2022 року одне з відділень на Салтівці працювало всього за п'ять кілометрів від лінії фронту.

Сьогодні фінансовим закладам рекомендують евакуюватися, якщо вони знаходяться ближче ніж за 10 км до лінії бойових дій.

Попри небезпеку, харківські банківські працівники підтримували містян – а про їхню роль свідчать нескінченні черги у тих кількох відділеннях, що таки працювали.

Нагадаємо, в Запоріжжі Центр національного спротиву організував курси з основ самозахисту та поводження зі зброєю. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом, здобутим під час війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна банки Харків грабіж злодії працівники інструкції
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
11 грудня 2025, 12:07
Перекладачка в Європарламенті розплакалась, слухаючи історію 11-річного Романа, який пережив ракетний удар РФ по Вінниці
11 грудня 2025, 10:58
Трамп заявив, що 82% українців нібито прагнуть мирної угоди
11 грудня 2025, 09:15
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська
11 грудня 2025, 16:13
У Києві підірвалися двоє людей
11 грудня 2025, 15:49
Молода акторка з серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосила про закінчення кар'єри
11 грудня 2025, 14:50
На Прикарпатті ліквідували пожежу в меблевому цеху
11 грудня 2025, 14:36
Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих
11 грудня 2025, 14:20
Повернутися із СЗЧ можна буде тільки у штурмовики
11 грудня 2025, 14:15
На Сумщині судили жінку, яка прикривала друга-зрадника, працюючого на РФ
11 грудня 2025, 14:05
На Харківщині внаслідок пожежі загинули три людини
11 грудня 2025, 13:48
У Запорізькій області окупанти, переодягнувшись у цивільне, намагались потрапити в тил Сил оборони
11 грудня 2025, 13:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »