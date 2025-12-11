11:35  11 декабря
11 декабря 2025, 10:58

Переводчица в Европарламенте расплакалась, слушая историю 11-летнего Романа, пережившего ракетный удар РФ по Виннице

11 декабря 2025, 10:58
Скриншот с видео
В Европейском парламенте во время кинопоказа документальных фильмов об украинских детях произошла трогательная сцена: ассистентка вице-президента Европарламента не сдержала слез, переводя выступление 11-летнего Романа Алексева из Львова

Об этом пишет "Радио Свобода", передает RegioNews.

Мальчик выжил во время российского ракетного удара по центру Винницы 14 июля 2022, в результате которого погибла его мама.

Роман получил тяжелые ожоги и многочисленные травмы. Ему пришлось пройти 36 сделок и долгую реабилитацию.

Несмотря на это, мальчик сумел вернуться к полноценной жизни: продолжил учебу, снова занимается танцами и музыкой, а также получил отличие от Президента Украины.

10 декабря Роман приехал в Брюссель на показ документальных картин, где поделился своей историей с евродепутатами. Он призвал собравшихся "никогда не сдаваться" и подчеркнул, что "когда мы вместе – мы сильны".

В рамках события продемонстрировали фильмы "Ромчик", "Дети для Путина" и "Чили".

Напомним, Украина смогла вернуть домой 1859 детей, поиск и возврат которых осуществлялся при участии Международной коалиции из 42 стран.

По данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 669 детей , еще более двух тысяч получили ранения.

11 декабря 2025
07 августа 2025
