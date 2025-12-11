Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания произошло возгорание двух зданий мастерских на общей площади около 1500 кв. м.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, утром 11 декабря вражеский ударный дрон атаковал лесохозяйственное предприятие в городе Носовка Черниговской области. В результате атаки разрушено админздание.