На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
Трагедія сталась на Зміївщині в Харківській області. Там жінка загинула, коли переходила залізничні колії
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Аварія сталась 9 грудня неподалік села Велетень Чугуївського району. Там електровоз наїхав на жінку. Вона рухалась по наземному залізничному переходу. Зазначається, що машиніст подавав звуковий сигнал і навіть застосував екстрене гальмування.
Проте аварії уникнути не вдалось. 31-річна жінка загинула на місці від отриманих травм. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
Нагадаємо, раніше на Одещині вантажний потяг збив на смерть жінку з козою. Жінка вибігла на колію, щоб спіймати тварину, яка втекла від неї.
