Фото: полиция

Трагедия произошла в четверг, 20 ноября, около 16:00 возле станции Слободка в Подольском районе области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местная жительница попала под колеса грузового поезда: выбежав на пути, чтобы поймать сбежавшую от нее козу, женщина не отреагировала на звуковые сигналы машиниста. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда на 59-летнюю женщину и животное не удалось – они погибли на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31 октября в Полтавской области 19-летнего юношу поразило током, когда он поднялся на крышу одного из вагонов поезда. От полученных травм парень погиб на месте.