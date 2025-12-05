На Харківщині іномарка збила на смерть пенсіонерку
У Харківській області сталась смертельна ДТП. Правоохоронсті встановлюють ві обставини
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Аварія сталась на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". Там 40-річний водій Nissan Leaf збив пішохода. На жаль, внаслідок отриманих травм 62-річна жінка померла на місті ДТП.
Правоохоронці розпчали кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини ДТП.
Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
05 грудня 2025, 20:29ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026
05 грудня 2025, 20:04В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »