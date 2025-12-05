Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Аварія сталась на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". Там 40-річний водій Nissan Leaf збив пішохода. На жаль, внаслідок отриманих травм 62-річна жінка померла на місті ДТП.

Правоохоронці розпчали кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП.