20:50  03 грудня
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
07:34  04 грудня
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 07:34

Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих

04 грудня 2025, 07:34
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

У середу, 3 грудня, у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова стався вибух, причина якого наразі встановлюється

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події виникла пожежа та зруйновано кілька гаражів

Під завалами однієї з будівель перебував чоловік, якому затисло ноги уламками бетонних конструкцій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували його та передали медикам.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє постраждали.

Нагадаємо, у Харкові в квартирі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху загинула жінка. ДСНС наголошує на важливості використання тільки сертифікованих і перевірених зарядних станцій та приладів для уникнення подібних трагедій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків вибух гаражний кооператив гараж пожежа загиблі постраждалі ДСНС
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
03 грудня 2025, 22:36
Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19
У Львові біля житлових будинків знайшли гранату часів Першої світової війни
03 грудня 2025, 14:59
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Стрибнув із четвертого поверху й вижив: на Дніпропетровщині медики врятували чоловіка
04 грудня 2025, 08:23
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 08:12
Росіяни ввечері вдарили балістикою по Миколаївщині
04 грудня 2025, 07:58
Удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, газогони та навчальний заклад, є постраждалі
04 грудня 2025, 07:50
Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення
04 грудня 2025, 07:49
Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, шестеро постраждалих
04 грудня 2025, 07:39
У Херсоні російський обстріл забрав життя 6-річної дитини
04 грудня 2025, 07:28
"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі
04 грудня 2025, 07:15
Українські бійці ліквідували за добу понад 1100 окупантів
04 грудня 2025, 07:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »