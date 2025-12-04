Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
У середу, 3 грудня, у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова стався вибух, причина якого наразі встановлюється
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок події виникла пожежа та зруйновано кілька гаражів
Під завалами однієї з будівель перебував чоловік, якому затисло ноги уламками бетонних конструкцій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували його та передали медикам.
За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє постраждали.
Нагадаємо, у Харкові в квартирі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху загинула жінка. ДСНС наголошує на важливості використання тільки сертифікованих і перевірених зарядних станцій та приладів для уникнення подібних трагедій.
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранатиВсі новини »
03 грудня 2025, 22:36Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19У Львові біля житлових будинків знайшли гранату часів Першої світової війни
03 грудня 2025, 14:59
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Стрибнув із четвертого поверху й вижив: на Дніпропетровщині медики врятували чоловіка
04 грудня 2025, 08:23У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 08:12Росіяни ввечері вдарили балістикою по Миколаївщині
04 грудня 2025, 07:58Удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, газогони та навчальний заклад, є постраждалі
04 грудня 2025, 07:50Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення
04 грудня 2025, 07:49Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, шестеро постраждалих
04 грудня 2025, 07:39У Херсоні російський обстріл забрав життя 6-річної дитини
04 грудня 2025, 07:28"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі
04 грудня 2025, 07:15Українські бійці ліквідували за добу понад 1100 окупантів
04 грудня 2025, 07:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії