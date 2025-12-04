Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих

Фото: ДСНС Харківщини

У середу, 3 грудня, у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова стався вибух, причина якого наразі встановлюється

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події виникла пожежа та зруйновано кілька гаражів

Під завалами однієї з будівель перебував чоловік, якому затисло ноги уламками бетонних конструкцій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували його та передали медикам.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє постраждали.

Нагадаємо, у Харкові в квартирі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху загинула жінка. ДСНС наголошує на важливості використання тільки сертифікованих і перевірених зарядних станцій та приладів для уникнення подібних трагедій.