Харківщина під ворожими обстрілами: постраждали четверо людей, пошкоджено будинки та авто
Протягом минулої доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали чотири людини
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у селі Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний та 39-річний чоловіки. У селі Мартове Печенізької громади – 47-річна та 74-річна жінки.
Ворог активно застосовував різні види озброєння: КАБ, БпЛА типу "Герань-2",
та FPV-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
Богодухівський район:
- 5 багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка);
- 2 приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка);
- 2 автомобілі (сел. Золочів);
- 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка).
Харківський район:
- автомобіль (сел. Козача Лопань).
Чугуївський район:
- 2 приватні будинки (с. Мартове);
- складське приміщення (сел. Печеніги).
Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань в Овідіополі виникли пожежі у двох окремо розташованих будівель, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.