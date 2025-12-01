Харківщина під ворожими обстрілами: постраждали четверо людей, пошкоджено будинки та авто

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний та 39-річний чоловіки. У селі Мартове Печенізької громади – 47-річна та 74-річна жінки.

Ворог активно застосовував різні види озброєння: КАБ, БпЛА типу "Герань-2",

та FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

Богодухівський район:

5 багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка);

2 приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка);

2 автомобілі (сел. Золочів);

2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка).

Харківський район:

автомобіль (сел. Козача Лопань).

Чугуївський район:

2 приватні будинки (с. Мартове);

складське приміщення (сел. Печеніги).

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань в Овідіополі виникли пожежі у двох окремо розташованих будівель, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.