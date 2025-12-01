Утренняя атака "шахедов" на Николаев: горит крыша многоэтажки
В результате утренней атаки российских дронов в Николаеве вспыхнул пожар на кровле многоэтажки
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В результате утренней атаки "шахедов" на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают", – говорится в сообщении.
Также чиновник добавил, что 30 ноября россияне атаковали Николаев ударными БПЛА типа Shahed. Были повреждены девять грузовиков, два трактора, две легковушки, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.
В Николаевском районе в воскресенье россияне трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Также нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаду. Обошлось без пострадавших.
Напомним, после вражеской атаки ночью 30 ноября в Вышгороде в Киевской области спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки.