Иллюстративное фото: armyinform

В результате утренней атаки российских дронов в Николаеве вспыхнул пожар на кровле многоэтажки

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате утренней атаки "шахедов" на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают", – говорится в сообщении.

Также чиновник добавил, что 30 ноября россияне атаковали Николаев ударными БПЛА типа Shahed. Были повреждены девять грузовиков, два трактора, две легковушки, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.

В Николаевском районе в воскресенье россияне трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Также нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаду. Обошлось без пострадавших.

Напомним, после вражеской атаки ночью 30 ноября в Вышгороде в Киевской области спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки.