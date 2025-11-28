На Харківщині дрон влучив у авто: 74‑річний чоловік загинув на місці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на території Вовчанської громади бойовий дрон влучив в цивільну автівку. Через отримання поранення внаслідок обстрілу загинув на місці 74-річний чоловік.

Загалом 27 листопада поліцейські оглянули 15 місць подій, пов'язаних із російською агресією, та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 11 кримінальними провадженнями.

Нагадаємо, в ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на пʼяти локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.