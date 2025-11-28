Фото: из открытых источников

Об этом сообщил в телеэфире глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"На Херсонщине медикам приходится работать в чрезвычайно опасных условиях. Россияне более полутысячи раз били по нашим медучреждениям – почти не осталось больниц, которые не пострадали от обстрелов", – сказал Прокудин.

По его словам, несмотря на это в области работают 42 учреждения здравоохранения, в которые входит почти 130 медицинских учреждений. Они обеспечены необходимым и готовы принимать пациентов – всего около 2,2 тыс. медиков, в том числе примерно 670 врачей, которые ежедневно спасают людей под обстрелами.

Также в регионе работают подземные лечебницы. По словам Прокудина, только в одной из больниц, подвергавшихся обстрелам более 20 раз, в прошлом году провели около 1 200 операций на сердце и сосудах.

В то же время в области есть дефицит узкопрофильных специалистов – нужны нейрохирурги, офтальмологи, онкологи, травматологи и специалисты по политравмам. Херсонщина обращается в профильное министерство с просьбой направлять специалистов в командировки из других регионов Украины.

Напомним, микрорайон Корабел в Херсоне остается одним из самых опасных. Несмотря на риски, в районе проживают около 200 человек – без света и газа.