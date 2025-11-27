У Харкові аферисти викрадали акаунти користувачів соцмереж

Фото: Нацполіція

У Харкові викрили трьох молодих хлопців, які викрадали дані користувачів соцмереж. Тепер їм загрожує в'язниця

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Зловмисниками виявились троє молодих хлопців віком 17, 18 та 25 років. Вони самостійно створили шкідливе програмне забезпечення. Завдяки цьому вони могли перевіряти валідність отриманих авторизаційних даних. Після цього власники акаунтів втрачали доступ до своїх облікових записів.

Правоохоронці оголосили зловмисникам про підозру. Скоро вони постануть перед судом. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

