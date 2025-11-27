19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 14:45

У Харкові аферисти викрадали акаунти користувачів соцмереж

27 листопада 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харкові викрили трьох молодих хлопців, які викрадали дані користувачів соцмереж. Тепер їм загрожує в'язниця

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Зловмисниками виявились троє молодих хлопців віком 17, 18 та 25 років. Вони самостійно створили шкідливе програмне забезпечення. Завдяки цьому вони могли перевіряти валідність отриманих авторизаційних даних. Після цього власники акаунтів втрачали доступ до своїх облікових записів.

Правоохоронці оголосили зловмисникам про підозру. Скоро вони постануть перед судом. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція
Киянин обіцяв "легальні" відстрочки від мобілізації за 10 тисяч доларів
26 листопада 2025, 08:38
Дніпрянин підміняв люксові товари та обкрадав продавців OLX: як його покарали
25 листопада 2025, 09:30
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх
27 листопада 2025, 20:09
Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій "КІА" зіткнувся з трактором
27 листопада 2025, 19:57
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
27 листопада 2025, 19:44
Новий український фільм перевершив "Антарктиду" Птушкіна: нова стрічка зібрала понад 8 мільйонів
27 листопада 2025, 19:30
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області
27 листопада 2025, 19:21
ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку
27 листопада 2025, 19:09
Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ
27 листопада 2025, 18:57
В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 28 листопада
27 листопада 2025, 18:49
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та КАБами: зруйновані будинки, авто та АЗС
27 листопада 2025, 18:48
Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів
27 листопада 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »