27 ноября 2025, 13:43

ЮНИСЕФ помогает строить Центры жизнестойкости в общинах Харьковщины

27 ноября 2025, 13:43
фото: Харьковская областная военная администрация
Харьковская ОВА совместно с ЮНИСЕФ продолжает развитие Центров жизнестойкости в общинах области

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Стороны обсудили дальнейшее развитие сети Центров жизнестойкости в регионе, в частности, подготовку к открытию такого центра в Краснокутской общине.

"Развитие центров жизнестойкости – это инвестиция в развитие социальных услуг и психического здоровья наших общин. Харьковская область продолжает расширять сеть таких центров, что позволяет улучшить доступность помощи населению. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Благодарим Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) за плодотворное сотрудничество и поддержку важных региональных инициатив", – отметила Вита Ковальская.

Новый Центр жизнестойкости будет работать по принципу "единого окна" – все жители общины могут получить комплекс услуг: в помещении обустроено детское пространство, комнаты для психологической поддержки, проведение тренингов и консультаций.

Напомним, власти Харьковщины активно сотрудничают с ЮНИСЕФ по защите детей в регионе. Основное внимание уделяется усилению системы семейных форм воспитания и альтернативам институционального ухода.

