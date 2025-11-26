В Харьковской ОВА обсудили поддержку бизнеса на прифронтовых территориях

Фото: ОВА

В Харьковской ОВА состоялось заседание платформы "Диалог власти и бизнеса" с участием предпринимателей и представителей общественности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Заседание провел по поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов.

В ходе встречи речь шла о нескольких ключевых вопросах:

разработке и внедрении новых грантовых проектов для возобновления поврежденного бизнеса в рамках программы "єРобота";

усовершенствовании и запуске механизма страхования военных рисков для предприятий на прифронтовых территориях;

увеличении объема гранта "Собственное дело" на открытие или развитие частных заведений дошкольного образования для обустройства безопасных пространств.

"Харьковская ОВА совместно со всеми ключевыми партнерами и предпринимателями продолжает работать над улучшением экономического климата в области. Все предложения и проблемные вопросы после рассмотрения на местном уровне выносятся на всеукраинский уровень. Сейчас приоритетными задачами остаются энергетическая безопасность предприятий, кредитование, страхование и разминирование на деоккупированных территориях", – отметил Евгений Иванов.

Евгений Иванов

Также участники заседания разработали проект Резолюции "Бизнес на линии фронта", содержащий перечень стратегических приоритетов для поддержки предпринимательства, а именно: финансовые инструменты для прифронтового бизнеса, страхование военных рисков и компенсации, налоговые и регуляторные инструменты, сохранение человеческого капитала и развитие ветеранского предпринимательства.

Как отметил Александр Чумак, президент ОО "Ассоциация частных работодателей", эти предложения планируют представить международным донорам. Предварительные переговоры показали заинтересованность в реализации этих инициатив и участия в них, что позволит привлечь дополнительное финансирование.

После корректировки и утверждения Резолюцию планируют представить на Форуме "Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность" и направить в Кабмин, профильные комитеты Верховной Рады Украины и центральные органы исполнительной власти.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.