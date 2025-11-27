ЮНІСЕФ допомагає розбудовувати Центри життєстійкості у громадах Харківщини

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Харківська ОВА спільно з ЮНІСЕФ продовжує розбудову Центрів життєстійкості у громадах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела робочу зустріч із представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Сторони обговорили подальший розвиток мережі Центрів життєстійкості в регіоні, зокрема підготовку до відкриття такого центру в Краснокутській громаді.

"Розбудова Центрів життєстійкості – це інвестиція в розвиток соціальних послуг та психічного здоров’я наших громад. Харківська область продовжує розширювати мережу таких центрів, що дозволяє покращити доступність надання допомоги населенню. Цей напрям роботи перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Дякуємо Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за плідну співпрацю й підтримку важливих регіональних ініціатив", – зазначила Віта Ковальська.

Новий Центр життєстійкості працюватиме за принципом "єдиного вікна" – усі мешканці громади можуть отримати тут комплекс послуг: у приміщенні облаштовано дитячий простір, кімнати для психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій.

Нагадаємо, влада Харківщини активно співпрацює з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей у регіоні. Основну увагу приділяють посиленню системи сімейних форм виховання й альтернативам інституційного догляду.