27 листопада 2025, 13:55

У Харкові судили чоловіка, який продавав відстрочку від військової служби

27 листопада 2025, 13:55
Слобідський районний суд міста Харкова визнав місцевого жителя винним у зловживанні впливом. Він обіцяв "допомоги" уникнути проблем з мобілізацією

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

До обвинуваченого звернувся чоловік, який не оновлював військово-облікові дані, але мав проблеми зі здоров'ям і хотів уникнути мобілізації. "Клієнт" говорив, що був виключений з військового обліку на підставі довідки з психлікарні, але на початку повномасштабної війни нібито втратив військовий квиток.

Зловмисник обіцяв допомогти оформити відстрочку від служби, говорячи, що це "буде коштувати десятку". Ці гроші він збирався "занести людині", після чого посадові особи ВЛК оформили б висновок із відповідним діагнозом для відстрочки на рік.

Чоловіка викрили влітку 2024 року, коли він отримував гроші. На суді він лише частково визнав провину. За його словами, заявник сам знайшов його через знайомих, а він хабар не вимагав. При цьому, за словами обвинуваченого, він не знайомий ні з ким із ТЦК. Він планував віддати 9 тисяч доларів з 10 людині, яка займається питанням. Відповідно, заробити на клієнті він сам планував тисячу доларів.

Начальник місцевого ТЦК у суді показав, що з обвинуваченим не знайомий. Він також пояснив, що у випадку втрати військового квитка особа сплачує 850 грн штрафу. Якщо особа знята з військового обліку, то її перевіряють на наявність підстав для відновлення на військовому обліку, а також така особа має повторно пройти ВЛК.

Суд виключив вимагання неправомірної вигоди, і покарав зловмисника штрафом у розмірі 412 тисяч гривень. При цьому За початковим обвинуваченням у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням, йому загрожував тюремний строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

