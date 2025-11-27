Фото: Нацполіція

На Харківщині отримав підозру чоловік, який розробив схему для незаконного переправлення чоловіків за кордон. На цьому він хотів заробляти тисячі доларів

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

39-річний житель Харкова запропонував знайомому допомогти виїхати за кордон. Свої "послуги" він оцінив у 14 тисяч доларів.

Схема була така: зловмисник обіцяв зробити так, щоб його "клієнт" отримав документи про непридатність до служби під час воєнного стану. Таким чином військовозобовʼязаний міг би виїхати з України.

Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру. Тепер організатору схеми загрожує позбавлення волі на строк до девʼяти років.

