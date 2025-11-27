Фото: Нацполіція

У соціальних мережах публікують кадри з аварії в Харкові. Відомо, що зіткнулись легкове авто та трамвай

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Аварія сталась 27 листопада на вулиці Шевченка. Автомобіль "Жигулі" зіткнувся з трамваєм. У соціальних мережах публікують відео з місця подій. Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.

За словами очевидців, на місце аварії прибули медики та правоохоронці. Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті іноземець на Mercedes збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікувального закладу. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.