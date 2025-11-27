Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Audi А4 под управлением 41-летнего водителя выехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель легковушки и 26-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. Предварительно установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, утром 24 ноября на Житомирщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Погибли двое мужчин.