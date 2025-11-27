Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены фасады и остекление двух домов, конно-спортивного клуба и здания АЗС. В отдельных местах возникло возгорание, которое локализировали спасатели.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские военные в очередной раз атаковали БпЛА и артиллерией Днепропетропетровскую область. Повреждена инфраструктура, есть раненые гражданские.