Россияне атаковали Одесскую область: повреждены дома, конно-спортивный клуб и АЗС
Ночью 27 ноября российская армия снова атаковала Одесщину ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"Несмотря на активную работу ПВО, есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В результате атаки повреждены фасады и остекление двух домов, конно-спортивного клуба и здания АЗС. В отдельных местах возникло возгорание, которое локализировали спасатели.
Информации о погибших и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 27 ноября российские военные в очередной раз атаковали БпЛА и артиллерией Днепропетропетровскую область. Повреждена инфраструктура, есть раненые гражданские.
