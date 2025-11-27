08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
Женщина в Кривом Роге выманила 85 тыс. грн, выдавая себя за полицейскую
$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме
27 ноября 2025, 07:38

Ночные обстрелы Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть раненые

27 ноября 2025, 07:38
Фото: ОВА
Читайте також
В ночь на 27 ноября российские военные в очередной раз атаковали БпЛА и артиллерией Днепропетропетровскую область

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Захватчики атаковали беспилотниками Николаевскую и Дубовиковскую громады Синельниковского района. Ранены 67-летняя женщина и 71-летний мужчина – их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате атак горели магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто, беседка. Возгорание возникло и внутри частного дома, которое было разрушено. Повсюду огонь спасатели потушили. Также повреждены детский сад и инфраструктура.

Кроме того, российская армия била из артиллерии по Никополю.

К врачам обратился 50-летний мужчина, пострадавший из-за вечерней атаки на Марганец, он будет лечиться дома.

Чиновник отметил, что украинские военные ночью уничтожили на Днепропетровщине три беспилотника.

Напомним, за последние сутки российские оккупанты нанесли 590 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела Запорожского района пострадала женщина.

