На Харківщині через атаку БпЛА загорівся будинок: є постраждалі
Вночі 27 листопада у селищі Старий Салтів внаслідок атаки ворожих безпілотників загорівся приватний будинок. Площа пожежі склала 30 кв. м
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Харківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що від вибухів постраждали двоє людей: чоловік 1941 року народження та жінка 1951 року народження. Постраждалі отримали гостру реакцію на стрес.
До ліквідації наслідків атак залучили 8 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, включно з медичним розрахунком та офіцером-рятувальником громади.
Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.