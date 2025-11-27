На Харківщині через атаку БпЛА загорівся будинок: є постраждалі

Фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що від вибухів постраждали двоє людей: чоловік 1941 року народження та жінка 1951 року народження. Постраждалі отримали гостру реакцію на стрес.

До ліквідації наслідків атак залучили 8 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, включно з медичним розрахунком та офіцером-рятувальником громади.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.