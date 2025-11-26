17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 14:09

Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн

26 листопада 2025, 14:09
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Волині правоохоронці викрили групу осіб, які організували незаконний збут отруйного лікарського засобу тетракаїн, що контрабандою ввозився з-за кордону та реалізовувався під виглядом іншої речовини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, продаж здійснювали представники харківської фірми через сайт компанії та торговельні майданчики по всій Україні, а відправлення клієнтам проводилося службою доставки.

Організатором схеми є 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів і двох пособників, які відповідали за фінанси, документацію та логістику.

Під час п'яти обшуків у помешканнях фігурантів і в офісі фірми вилучили:

  • 27,7 кг тетракаїну;
  • 85 кг порошку з маркуванням "прилокаїн", який використовували для збуту отруйного препарату;
  • техніку, банківські картки, документацію та печатки;
  • порожні бочки з маркуванням небезпечної речовини та квитанції служби доставки.

Орієнтовна вартість вилученого – близько 2,5 млн грн, а щомісячний прибуток від незаконного продажу міг становити до 100 тис. грн.

Триває вирішення питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи та обрання запобіжних заходів, включно з двома фігурантами, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, в Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів. Фігуранта затримали. Як виявилось, молодик вже був засуджений за наркозлочини та знову повернувся до незаконної діяльності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Волинська область контрабанда митниця поліція ліки тетракаїн
Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали
26 листопада 2025, 12:14
На Рівненщині 16-річний хлопець заробляв на наркотиках
24 листопада 2025, 19:45
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »