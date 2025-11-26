Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн

Фото: Національна поліція

На Волині правоохоронці викрили групу осіб, які організували незаконний збут отруйного лікарського засобу тетракаїн, що контрабандою ввозився з-за кордону та реалізовувався під виглядом іншої речовини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, продаж здійснювали представники харківської фірми через сайт компанії та торговельні майданчики по всій Україні, а відправлення клієнтам проводилося службою доставки.

Організатором схеми є 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів і двох пособників, які відповідали за фінанси, документацію та логістику.

Під час п'яти обшуків у помешканнях фігурантів і в офісі фірми вилучили:

27,7 кг тетракаїну;

85 кг порошку з маркуванням "прилокаїн", який використовували для збуту отруйного препарату;

техніку, банківські картки, документацію та печатки;

порожні бочки з маркуванням небезпечної речовини та квитанції служби доставки.

Орієнтовна вартість вилученого – близько 2,5 млн грн, а щомісячний прибуток від незаконного продажу міг становити до 100 тис. грн.

Триває вирішення питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи та обрання запобіжних заходів, включно з двома фігурантами, які перебувають за кордоном.

