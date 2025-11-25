Ветерани Харківщини можуть отримати до 20 000 грн на розвиток бізнесу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Український ветеранський фонд надає компенсацію до 20 000 гривень на купівлю предметів та товарів для розвитку власного бізнесу

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Право на компенсацію мають ветерани та члени їхніх сімей, які є самозайнятими:

фізичними особами-підприємцями (1, 2 або 3 група єдиного податку);

особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

За програмою компенсуються лише вже понесені витрати. Кошти на заплановані придбання не виплачуються.

Дедлайн подання заявки не визначений, проєкт діятиме до завершення воєнного стану.

Деталі участі можна дізнатися на сайті фонду.

Як відомо, програму підтримує низка регіональних адміністрацій, зокрема і Харківська ОВА.

Нагадаємо, мешканці Харківської області з 2026 року матимуть можливість отримувати більші державні мікрогранти для заснування чи розвитку власного бізнесу в межах програми "Власна справа". Окрім того, для військових і сімей учасників бойових дій передбачені спеціальні умови.