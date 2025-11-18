Харьковская ОВА совместно с Минветеранов помогает ветеранам Харьковщины проходить реабилитацию

фото: Харьковская ОВА

Благодаря взаимодействию ХОВА и Министерства по делам ветеранов Украины 17 ноября на реабилитацию в Латвию отправился ветеран Геннадий Шейко, который защищал государство и получил тяжелые ранения

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Во время полномасштабной войны последовательно укрепляем систему поддержки наших защитников и защитниц, а также их семей. Одно из ключевых направлений – качественная реабилитация, и этот вопрос находится на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Мы благодарны Министерству по делам ветеранов Украины и лично Наталье Калмыковой, а также государственной компании "Укрзализныця" за всестороннюю поддержку, партнерство и весомый вклад в реализацию важных инициатив, направленных на возобновление наших военных", – рассказала заместитель начальника Харьковской ОВ Вита Ковальская.

Геннадий Шейко получил ранения в ходе обороны Харьковской области. Боец перенес тяжелую травму, пока имеет установленную вторую группу инвалидности пожизненно.

Харьковская ОВА организовала транспортировку военного из дома к месту отправления во Львов, откуда он отправится в Латвию. Все услуги для ветерана предоставляются бесплатно.

