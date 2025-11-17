В Харьковской области молодых девушек приглашают присоединиться к бесплатным карьерным курсам "POWER4Girls"

иллюстративное фото: из открытых источников

Девушки 16-26 лет присоединяйтесь к бесплатным карьерным курсам в рамках проекта «POWER4Girls»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

Проект будет реализоваться на базе молодежных центров в Харькове и разных населённых пунктах Харьковской области.

Чеснок программы смогут принять участие в практических тренингах по поиску работы и составлению резюме, получить индивидуальные консультации с карьерным коучем, пройти оплачиваемую стажировку и т.д.

Регистрация продлится до 23 ноября 2025 года

Для участия в проекте необходимо заполнить форму по ссылке.

Проект реализуется ОО "Украинское профессиональное развитие" при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Харьковской ОВА.

