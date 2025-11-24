На Харьковщине власти и бизнес обсудят работу на линии фронта

Иллюстративное фото: из открытых источников

Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса". Ее цель – обеспечить эффективное взаимодействие между государством и предпринимательским сообществом

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Следующая встреча состоится во вторник, 25 ноября, в 14.00. Тема мероприятия – "Бизнес на линии фронта".

Для участия необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +380977359844.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.