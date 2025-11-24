12:45  24 ноября
24 ноября 2025, 11:40

На Харьковщине власти и бизнес обсудят работу на линии фронта

24 ноября 2025, 11:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса". Ее цель – обеспечить эффективное взаимодействие между государством и предпринимательским сообществом

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Следующая встреча состоится во вторник, 25 ноября, в 14.00. Тема мероприятия – "Бизнес на линии фронта".

Для участия необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +380977359844.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.

Харьковская область Харьковская ОВА фронт бизнес предприниматели поддержка диалог власть
