Харківські підприємиці можуть долучитися до нової менторської програми

На Харківщині жінок-власниць бізнесів запрошують взяти участь у менторській програмі від платформи "Спроможна"

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Програма передбачає тримісячний менторський супровід для восьми підприємиць – до кінця лютого 2026 року.

Учасниці отримають експертну підтримку, консультації та практичні інструменти розвитку бізнесу в умовах війни.

Дедлайн подачі заявок – 25 листопада 2025 року.

Деталі та форма участі доступні за посиланням.

Зазначається, що ініціатива реалізується за підтримки Фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) та за фінансового сприяння ЄС у межах програми EU4Business.

Нагадаємо, Міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила новий етап освітньо-грантової програми TalentA-2025-2026, спрямованої на підтримку жінок-фермерок, зокрема у Харківській області. Учасниці програми отримають знання з бізнес-менеджменту та грантову підтримку для розвитку власної справи.