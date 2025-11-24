На Харківщині влада та бізнес обговорять роботу на лінії фронту
Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу". Її мета – забезпечити ефективну взаємодію між державою та підприємницькою спільнотою
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Наступна зустріч відбудеться у вівторок, 25 листопада, о 14:00. Тема заходу – "Бізнес на лінії фронту".
Для участі необхідно заповнити електронну анкету за посиланням.
За додатковою інформацією можна звертатися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +380977359844.
Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.