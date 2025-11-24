12:45  24 ноября
В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
10:50  24 ноября
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
24 ноября 2025, 10:39

Удар FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине: машина сгорела дотла

24 ноября 2025, 10:39
Фото: Национальная полиция
В воскресенье, 23 ноября, российские дроны атаковали Изюмский район и Золочевское общество, уничтожив авто и повредив дома и инфраструктуру

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска нанесли два удара по общинам Харьковщины.

По данным правоохранителей, в Изюмском районе вражеский FPV-дрон попал в автомобиль. Машина выгорела полностью, а рядом с ней повреждено частное домовладение. Погибших и травмированных нет.

Еще один обстрел зафиксирован на территории Золочевской общины. Около 16:00 БпЛА неустановленного типа атаковали село Одноробовка. В результате двух попаданий разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и энергосети.

Обе атаки, несмотря на значительные разрушения, прошли без жертв. Экстренные службы обследуют места ударов и фиксируют масштабы причиненного ущерба.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов ударными беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, предварительно известно о четверых погибших и по меньшей мере 13 раненых.

