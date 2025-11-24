Удар FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине: машина сгорела дотла

Фото: Национальная полиция

В воскресенье, 23 ноября, российские дроны атаковали Изюмский район и Золочевское общество, уничтожив авто и повредив дома и инфраструктуру

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска нанесли два удара по общинам Харьковщины.

По данным правоохранителей, в Изюмском районе вражеский FPV-дрон попал в автомобиль. Машина выгорела полностью, а рядом с ней повреждено частное домовладение. Погибших и травмированных нет.

Еще один обстрел зафиксирован на территории Золочевской общины. Около 16:00 БпЛА неустановленного типа атаковали село Одноробовка. В результате двух попаданий разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и энергосети.

Обе атаки, несмотря на значительные разрушения, прошли без жертв. Экстренные службы обследуют места ударов и фиксируют масштабы причиненного ущерба.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов ударными беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, предварительно известно о четверых погибших и по меньшей мере 13 раненых.