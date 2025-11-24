Удар FPV-дрона по автомобілю на Харківщині: машина згоріла вщент

Фото: Національна поліція

У неділю, 23 листопада, російські дрони атакували Ізюмський район та Золочівську громаду, знищивши авто й пошкодивши будинки та інфраструктуру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Упродовж минулої доби російські війська завдали двох ударів по громадах Харківщини.

За даними правоохоронців, в Ізюмському районі ворожий FPV-дрон поцілив у автомобіль. Машина вигоріла повністю, а поряд з нею пошкоджено приватне домоволодіння. Загиблих і травмованих немає.

Ще один обстріл зафіксовано на території Золочівської громади.Близько 16:00 БпЛА невстановленого типу атакували село Одноробівка. Унаслідок двох влучань зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та енергомережі.

Обидві атаки, попри значні руйнування, минули без жертв. Екстрені служби обстежують місця ударів та фіксують масштаби завданої шкоди.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів ударними безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, прпереднього відомо про четверо загиблих і щонайменше 13 поранених.