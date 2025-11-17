Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок вибухів виникли пожежі у двох приватних будинках та кількох господарчих спорудах. Загальна площа пожеж склала понад 400 кв.м.

За попередніми даними, один чоловік загинув, ще один постраждав.

На місцях атак працювали підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Попередньо, загинули три людини. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них – чотири дитини.