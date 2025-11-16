У Харкові дрон РФ влучив у дитячий майданчик

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 16 листопада, ворог здійснив удар безпілотником типу "Молнія" по Холодногірському району Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, удар припав на дитячий майданчик. У прилеглих будівлях пошкоджено кілька вікон.

На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.

Дані щодо наслідків уточнюються. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 176 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.