На Харьковщине почти 3 тысячи вакансий – кто нужен и сколько платят
По состоянию на 13 ноября в Харьковской области насчитывается 2966 актуальных вакансий
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Высокую зарплату предлагают для врачей физической и реабилитационной медицины – до 56 000 грн, руководителей проектов и программ в сфере материального и нематериального производства – до 50 000 грн, а также водителей автотранспортных средств – 40 000 грн.
Среди других предложений:
- начальник службы (31 790 грн),
- монтажник (30 000 грн),
- оператор линии в производстве пищевой продукции (29 990 грн),
- фрезеровщик (26 000 грн),
- начальник бюро (25 000 грн),
- терапевт языка и речи (20 000 грн),
- рентгенолаборант (19990 грн).
С подробным перечнем вакансий по Харькову и области можно ознакомиться на сайте областной службы занятости.
По вопросам трудоустройства жители региона могут обращаться на горячую линию службы занятости по номеру 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).
Напомним, жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на свой бизнес. Изменения включают в себя также специальные условия для военных. Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВД.