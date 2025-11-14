На Харьковщине почти 3 тысячи вакансий – кто нужен и сколько платят

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 13 ноября в Харьковской области насчитывается 2966 актуальных вакансий

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Высокую зарплату предлагают для врачей физической и реабилитационной медицины – до 56 000 грн, руководителей проектов и программ в сфере материального и нематериального производства – до 50 000 грн, а также водителей автотранспортных средств – 40 000 грн.

Среди других предложений:

начальник службы (31 790 грн),

монтажник (30 000 грн),

оператор линии в производстве пищевой продукции (29 990 грн),

фрезеровщик (26 000 грн),

начальник бюро (25 000 грн),

терапевт языка и речи (20 000 грн),

рентгенолаборант (19990 грн).

С подробным перечнем вакансий по Харькову и области можно ознакомиться на сайте областной службы занятости.

По вопросам трудоустройства жители региона могут обращаться на горячую линию службы занятости по номеру 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).

Напомним, жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на свой бизнес. Изменения включают в себя также специальные условия для военных. Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВД.