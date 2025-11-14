15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 14:48

На Харківщині майже 3 тисячі вакансій – хто потрібен і скільки платять

14 листопада 2025, 14:48
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 13 листопада в Харківській області налічується 2966 актуальних вакансій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Найвищу зарплату пропонують для лікарів фізичної та реабілітаційної медицини – до 56 000 грн, керівників проєктів і програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва – до 50 000 грн, а також водіїв автотранспортних засобів – 40 000 грн.

Серед інших пропозицій:

  • начальник служби (31 790 грн),
  • монтажник (30 000 грн),
  • оператор лінії у виробництві харчової продукції (29 990 грн),
  • фрезерувальник (26 000 грн),
  • начальник бюро (25 000 грн),
  • терапевт мови і мовлення (20 000 грн),
  • рентгенолаборант (19 990 грн).

З детальним переліком вакансій по Харкову та області можна ознайомитися на сайті обласної служби зайнятості.

Із питань працевлаштування жителі регіону можуть звертатися на гарячу лінію служби зайнятості за номером 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).

Нагадаємо, жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес. Зміни включають також спеціальні умови для військових. Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА робота заробітки вакансія
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
Влада Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей
12 листопада 2025, 14:07
Безпечне навчання: Харківщина та міжнародні партнери будують підземні школи для дітей
07 листопада 2025, 14:23
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування
14 листопада 2025, 16:15
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
14 листопада 2025, 15:51
На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
14 листопада 2025, 15:35
На Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії
14 листопада 2025, 15:29
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 15:12
Влада в ізоляції: як закон і суспільство втратили вплив
14 листопада 2025, 15:10
В Україні рекордно зросла кількість СЗЧ
14 листопада 2025, 14:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »