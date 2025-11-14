На Харківщині майже 3 тисячі вакансій – хто потрібен і скільки платять

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 13 листопада в Харківській області налічується 2966 актуальних вакансій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Найвищу зарплату пропонують для лікарів фізичної та реабілітаційної медицини – до 56 000 грн, керівників проєктів і програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва – до 50 000 грн, а також водіїв автотранспортних засобів – 40 000 грн.

Серед інших пропозицій:

начальник служби (31 790 грн),

монтажник (30 000 грн),

оператор лінії у виробництві харчової продукції (29 990 грн),

фрезерувальник (26 000 грн),

начальник бюро (25 000 грн),

терапевт мови і мовлення (20 000 грн),

рентгенолаборант (19 990 грн).

З детальним переліком вакансій по Харкову та області можна ознайомитися на сайті обласної служби зайнятості.

Із питань працевлаштування жителі регіону можуть звертатися на гарячу лінію служби зайнятості за номером 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).

Нагадаємо, жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес. Зміни включають також спеціальні умови для військових. Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.