В Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары
Украинский ветеранский фонд Минветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов для ведения ветеранского бизнеса
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Подать заявки могут ветераны, ветеранки, члены их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц, которые являются предпринимателями или осуществляют независимую профессиональную деятельность.
К заявке нужно добавить:
- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус ветерана или члена семьи;
- выписка из ЕГРПОУ (для ФЛП) или документ о взятии на учет (для самозанятых);
- подтверждение понесенных расходов, подлежащих компенсации.
Компенсация предоставляется только на уже приобретенные товары. Повторное получение по тому же удостоверению не допускается.
Детали и подачи заявок – по ссылке.
В Харьковской области программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.
Как сообщалось, в Харьковской области обсудили поддержку бизнеса. В частности, во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" заслушали предложения предпринимателей и обсудили программы поддержки бизнеса.