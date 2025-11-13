В Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинский ветеранский фонд Минветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов для ведения ветеранского бизнеса

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Подать заявки могут ветераны, ветеранки, члены их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц, которые являются предпринимателями или осуществляют независимую профессиональную деятельность.

К заявке нужно добавить:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус ветерана или члена семьи;

выписка из ЕГРПОУ (для ФЛП) или документ о взятии на учет (для самозанятых);

подтверждение понесенных расходов, подлежащих компенсации.

Компенсация предоставляется только на уже приобретенные товары. Повторное получение по тому же удостоверению не допускается.

Детали и подачи заявок – по ссылке.

В Харьковской области программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, в Харьковской области обсудили поддержку бизнеса. В частности, во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" заслушали предложения предпринимателей и обсудили программы поддержки бизнеса.