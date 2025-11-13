Росіяни окупували ще один населений пункт на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог окупував Степову Новоселівку, а також просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського.

Раніше ми повідомляли про те, що російські війська прорвали кордон на Харківщині. Крім того, росіяни нещодавно трохи просунулись у Вовчанську.