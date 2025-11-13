Росіяни окупували ще один населений пункт на Харківщині
Армія РФ окупувала село Степова Новоселівка Куп'янського району на Харківщині
Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState, передає RegioNews.
Зазначається, що ворог окупував Степову Новоселівку, а також просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського.
Раніше ми повідомляли про те, що російські війська прорвали кордон на Харківщині. Крім того, росіяни нещодавно трохи просунулись у Вовчанську.
