14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 16:51

В Харьковской области пройдет онлайн-встреча "Диалог власти и бизнеса"

12 ноября 2025, 16:51
иллюстративное фото: из открытых источников
Харьковская ОВА организует онлайн-встречу «Диалог власти и бизнеса»

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом продолжает свою работу онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса".

Онлайн-встреча состоится 13 ноября в 11.00.

Тема встречи: "Обеспечение стабильного функционирования агропромышленного комплекса в условиях военного положения".

Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

За дополнительной информацией можно обратиться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38097 735 98 44.

Напомним, что недавно в Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" заслушали предложения предпринимателей и обсудили программы поддержки бизнеса. В центре обсуждений были грантовые и кредитные инициативы, способствующие развитию предпринимательства в регионе.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
