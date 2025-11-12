В Харьковской области пройдет онлайн-встреча "Диалог власти и бизнеса"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом продолжает свою работу онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса".

Онлайн-встреча состоится 13 ноября в 11.00.

Тема встречи: "Обеспечение стабильного функционирования агропромышленного комплекса в условиях военного положения".

Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

За дополнительной информацией можно обратиться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38097 735 98 44.

Напомним, что недавно в Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" заслушали предложения предпринимателей и обсудили программы поддержки бизнеса. В центре обсуждений были грантовые и кредитные инициативы, способствующие развитию предпринимательства в регионе.