В Харьковской области пройдет онлайн-встреча "Диалог власти и бизнеса"
Харьковская ОВА организует онлайн-встречу «Диалог власти и бизнеса»
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
В целях обеспечения эффективного взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом продолжает свою работу онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса".
Онлайн-встреча состоится 13 ноября в 11.00.
Тема встречи: "Обеспечение стабильного функционирования агропромышленного комплекса в условиях военного положения".
Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.
За дополнительной информацией можно обратиться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38097 735 98 44.
Напомним, что недавно в Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" заслушали предложения предпринимателей и обсудили программы поддержки бизнеса. В центре обсуждений были грантовые и кредитные инициативы, способствующие развитию предпринимательства в регионе.