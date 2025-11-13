В Харьковской области проведут встречу "Диалог власти и бизнеса": как присоединиться

Иллюстративное фото

Онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса" продолжает свою работу. Харьковская областная военная администрация анонсировала новую встречу

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegoNews.

Дата проведения: пятница, 14 ноября.

Время: 15.00.

Тема встречи будет такова: "Профессионально-техническое образование и занятость: современные подходы к подготовке специалистов в соответствии с потребностями бизнеса региона".

Чтобы присоединиться, нужно заполнить электронную анкету по ссылке .

"За дополнительной информацией можно обратиться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38097 735 98 44", - сообщили в ХОВА.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.