14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 17:35

В Харьковской области проведут встречу "Диалог власти и бизнеса": как присоединиться

13 ноября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса" продолжает свою работу. Харьковская областная военная администрация анонсировала новую встречу

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegoNews.

Дата проведения: пятница, 14 ноября.

Время: 15.00.

Тема встречи будет такова: "Профессионально-техническое образование и занятость: современные подходы к подготовке специалистов в соответствии с потребностями бизнеса региона".

Чтобы присоединиться, нужно заполнить электронную анкету по ссылке .

"За дополнительной информацией можно обратиться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38097 735 98 44", - сообщили в ХОВА.

Напомним, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес местное самоуправление Харьковская ОВА
Безопасное обучение: Харьковщина и международные партнеры строят подземные школы для детей
07 ноября 2025, 14:23
Гранты и рабочие места: в Харьковской области обсудили поддержку бизнеса
07 ноября 2025, 12:39
Новый старт для ветеранов Харьковщины: как начать собственное дело
07 ноября 2025, 11:56
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Враг атаковал три района Днепропетровской области: пострадали три человека, повреждены 15 домов
13 ноября 2025, 19:25
"Укрэнерго" предупреждает о плановых отключениях света до 16 часов почти по всей стране
13 ноября 2025, 19:08
Украинцев с временно оккупированных территорий хотят депортировать в Сибирь
13 ноября 2025, 18:59
Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время отключения света
13 ноября 2025, 18:51
В Житомирской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в исправительную колонию
13 ноября 2025, 18:46
В Ровенской области полицейские спасли 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу
13 ноября 2025, 18:25
Программа "Доступные лекарства": на Днепропетровщине заработала первая мобильная аптека
13 ноября 2025, 18:14
На Закарпатье задержали дельца, устроившего "туристический бизнес" для уклонистов
13 ноября 2025, 17:15
Украинские военные уничтожили место хранения дронов Орион во временно оккупированном Крыму — командующий СБС
13 ноября 2025, 17:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »