На Харківщині проведуть зустріч "Діалог влади та бізнесу": як долучитися

Онлайн платформа "Діалог влади та бізнесу" продовжує свою роботу. Харківська обласна військова адміністрація анонсувала нову зустріч

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegoNews.

Дата проведення: п'ятниця, 14 листопада.

Час: 15.00.

Тема зустрічі буде така: "Професійно-технічна освіта і зайнятість: сучасні підходи до підготовки фахівців відповідно до потреб бізнесу регіону".

Для того щоб долучитися, потрібно заповнити електронну анкету за посиланням.

"За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44", - повідомили в ХОВА.

Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.