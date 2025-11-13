14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 17:35

На Харківщині проведуть зустріч "Діалог влади та бізнесу": як долучитися

13 листопада 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Онлайн платформа "Діалог влади та бізнесу" продовжує свою роботу. Харківська обласна військова адміністрація анонсувала нову зустріч

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegoNews.

Дата проведення: п'ятниця, 14 листопада.

Час: 15.00.

Тема зустрічі буде така: "Професійно-технічна освіта і зайнятість: сучасні підходи до підготовки фахівців відповідно до потреб бізнесу регіону".

Для того щоб долучитися, потрібно заповнити електронну анкету за посиланням.

"За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44", - повідомили в ХОВА.

Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес місцеве самоврядування Харківська ОВА
Безпечне навчання: Харківщина та міжнародні партнери будують підземні школи для дітей
07 листопада 2025, 14:23
Гранти та робочі місця: на Харківщині обговорили підтримку бізнесу
07 листопада 2025, 12:39
Новий старт для ветеранів Харківщини: як розпочати власну справу
07 листопада 2025, 11:56
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Українців із тимчасово окупованих територій хочуть депортувати до Сибіру
13 листопада 2025, 18:59
Зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла
13 листопада 2025, 18:51
На Житомирщині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики до виправної колонії
13 листопада 2025, 18:46
На Рівненщині поліцейські врятували 65-річну жінку, яка заблукала в лісі
13 листопада 2025, 18:25
Програма "Доступні ліки": на Дніпропетровщині запрацювала перша мобільна аптека
13 листопада 2025, 18:14
На Закарпатті затримали ділка, який влаштував "туристичний бізнес" для ухилянтів
13 листопада 2025, 17:15
Українські військові знищили місце зберігання дронів "Оріон” у тимчасово окупованому Криму — командувач СБС
13 листопада 2025, 17:04
На Рівненщині у ДТП потрапив підліток: що відомо
13 листопада 2025, 16:45
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »