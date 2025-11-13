На Харківщині проведуть зустріч "Діалог влади та бізнесу": як долучитися
Онлайн платформа "Діалог влади та бізнесу" продовжує свою роботу. Харківська обласна військова адміністрація анонсувала нову зустріч
Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegoNews.
Дата проведення: п'ятниця, 14 листопада.
Час: 15.00.
Тема зустрічі буде така: "Професійно-технічна освіта і зайнятість: сучасні підходи до підготовки фахівців відповідно до потреб бізнесу регіону".
Для того щоб долучитися, потрібно заповнити електронну анкету за посиланням.
"За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44", - повідомили в ХОВА.
Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.