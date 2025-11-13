12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 12:59

На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари

13 листопада 2025, 12:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український ветеранський фонд Мінветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю товарів і предметів для ведення ветеранського бізнесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Подати заявки можуть ветерани, ветеранки, члени їхніх сімей та родини загиблих Захисників і Захисниць, які є підприємцями або здійснюють незалежну професійну діяльність.

До заявки потрібно додати:

  • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують статус ветерана або члена сім’ї;
  • витяг з ЄДРПОУ (для ФОП) або документ про взяття на облік (для самозайнятих);
  • підтвердження понесених витрат, які підлягають компенсації.

Компенсація надається лише за вже придбані товари. Повторне отримання за тим самим посвідченням не допускається.

Деталі та подання заявок – за посиланням.

На Харківщині програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, на Харківщині обговорили підтримку бізнесу. Зокрема під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" заслухали пропозиції підприємців і обговорили програми підтримки бізнесу.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
