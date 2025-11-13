На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Український ветеранський фонд Мінветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю товарів і предметів для ведення ветеранського бізнесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Подати заявки можуть ветерани, ветеранки, члени їхніх сімей та родини загиблих Захисників і Захисниць, які є підприємцями або здійснюють незалежну професійну діяльність.

До заявки потрібно додати:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують статус ветерана або члена сім’ї;

витяг з ЄДРПОУ (для ФОП) або документ про взяття на облік (для самозайнятих);

підтвердження понесених витрат, які підлягають компенсації.

Компенсація надається лише за вже придбані товари. Повторне отримання за тим самим посвідченням не допускається.

Деталі та подання заявок – за посиланням.

На Харківщині програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, на Харківщині обговорили підтримку бізнесу. Зокрема під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" заслухали пропозиції підприємців і обговорили програми підтримки бізнесу.